1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика определяет порядок обработки и защиты PAYbyPAY информации о физических лицах (далее — Пользователь), которая может быть получена PAYbyPAY при использовании Пользователем услуг, предоставляемых в том числе посредством сайта, сервисов, служб, программ используемых PAYbyPAY (далее — Сайт, Сервисы).

1.2. Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей защиты персональной информации, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при использовании Сайта, Сервисов или в процессе регистрации (создании учетной записи), для приобретения услуг.

1.3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации предоставляемой Пользователем, регулируются настоящей Политикой, иными официальными документами PAYbyPAY и действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Регистрируясь на Сайте и используя Сайт и Сервисы, Пользователь выражает свое полное согласие с условиями настоящей Политики.

1.5. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящей Политики использование Сайта и/или каких-либо Сервисов доступных при использовании Сайта должно быть немедленно прекращено.

1.6. В случае несогласия Пользователя в получении информации от PAYbyPAY, Пользователь может отписаться от рассылки:

• кликнув по ссылке «Отписаться» внизу письма;

• в личном кабинете на Сайте, путем снятия ранее выбранных опций;

• путем направления уведомления на электронную почту info@paybypay.global

При поступлении уведомлений на электронную почту info@paybypay.global в специальном программном обеспечении для учета действий по соответствующему Пользователю, создается обращение по итогам полученной от Пользователя информации. Обращение обрабатывается максимум в течение 24 часов. В результате информация о Пользователе не включается в сегмент рассылок по соответствующему региону.



2. Цели сбора, обработки и хранения информации предоставляемой пользователями Сайта

2.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. PAYbyPAY обрабатывает персональные данные Пользователя в целях:

• идентификации стороны в рамках соглашений и договоров, заключаемых с PAYbyPAY;

• предоставления Пользователю услуг, доступа к Сайту, Сервисам;

• связи с Пользователем, направлении Пользователю транзакционных писем в момент получения заявки регистрации на Сайте или получении оплаты от Пользователя, разово, если Пользователь совершает эти действия, направлении Пользователю уведомлений, запросов;

• направлении Пользователю сообщений рекламного и/или информационного характера;

• проверки, исследования и анализа таких данных, позволяющих поддерживать и улучшать сервисы и разделы Сайта, а также разрабатывать новые сервисы и разделы Сайта;

• проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных.



3. Условия обработки персональной информации предоставленной Пользователем и ее передачи третьим лицам

3.1. PAYbyPAY принимает все необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.

3.2. PAYbyPAY предоставляет доступ к персональным данным Пользователя только тем работникам, которым эта информация необходима для обеспечения функционирования Сайта, Сервисов и оказания Услуг.

3.3. PAYbyPAY вправе использовать предоставленную Пользователем информацию, в том числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий Пользователей). Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

3.4. PAYbyPAY не проверяет достоверность информации предоставляемой Пользователем и исходит из того, что Пользователь в рамках добросовестности предоставляет достоверную и достаточную информацию, заботится о своевременности внесения изменений в ранее предоставленную информацию при появлении такой необходимости, включая, но не ограничиваясь, изменение номера телефона.



4. Условия пользования Сайтом, Сервисами

4.1. Пользователь при пользовании Сайтом, подтверждает, что:

• обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему осуществлять регистрацию (создание учетной записи) и использовать Услуги сайта;

• указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для пользования Услугами Сайта, обязательные для заполнения поля для дальнейшего предоставления Услуг сайта помечены специальным образом, вся иная информация предоставляется пользователем по его собственному усмотрению;

• ознакомлен с настоящей Политикой, выражает свое согласие с ней и принимает на себя указанные в ней права и обязанности. Ознакомление с условиями настоящей Политики и проставление галочки под ссылкой на данную Политику является письменным согласием Пользователя на сбор, хранение, обработку и передачу третьим лицам персональных данных предоставляемых Пользователем.

4.2. PAYbyPAY не проверяет достоверность получаемой (собираемой) информации о Пользователях, за исключением случаев, когда такая проверка необходима в целях исполнения обязательств перед Пользователем.



5. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией Пользователя» понимаются

5.1. Данные предоставленные Пользователем самостоятельно при пользовании Сайтом, Сервисами, включая, но не ограничиваясь: имя, фамилия, номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты.

5.2. Данные, которые автоматически передаются Сервисам в процессе их использования с помощью установленного на устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из куки-файлов, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам), время доступа, адрес запрашиваемой страницы.

5.3. Иная информация о Пользователе, сбор и/или предоставление которой определено в Регулирующих документах отдельных Сервисов PAYbyPAY.



6. Изменение и удаление персональных данных

6.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности, воспользовавшись функцией редактирования персональных данных в разделе, либо в персональном разделе соответствующего Сервиса. Пользователь обязан заботится о своевременности внесения изменений в ранее предоставленную информацию, ее актуализации, в противном случае PAYbyPAY не несет ответственности за неполучение уведомлений, услуг и т.п.

6.2. Пользователь также может удалить предоставленную им в рамках определенной учетной записи персональную информацию. При этом удаление такой информации может повлечь невозможность использования некоторых Сервисов.



7. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство

7.1. PAYbyPAY имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция всегда находится на странице по адресу https://paybypay.global

7.2. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и PAYbyPAY возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.



8. Обратная связь. Вопросы и предложения

8.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует сообщать в Службу поддержки PAYbyPAY по электронной почте info@paybypay.global.