Поможем открыть банковский счет в странах CНГ

Получите карту и оплачивайте покупки и услуги по всему миру!
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Примем заявку онлайн и доставим карту курьером
Оформим карту VISA/MASTERCARD
Карта будет готова через 7 дней
Преимущества карты PAYbyPAY
Снятие наличных до 3%*
В любых банкоматах и кассах
SWIFT переводы
Доступны прямо в приложении банка
Платежи без границ
Оплачивайте иностранные сервисы, совершайте покупки в путешествиях в других странах
Без лимитов на операции
Устанавливайте лимиты по звонку
*более подробные условия уточняйте у наших менеджеров в зависимости от типа карты
Обслуживание карты
Условия вы выбираете сами
от $20
в месяц
или
$500
за 5 лет
Вам не нужно лететь в другую страну, тратить время на сбор документов и средства на проживание
Условия использования
Оформите карту дистанционно и получите ее до 7 рабочих дней
Добавляйте карту
в Google pay или Apple pay и расплачивайтесь по всему миру
Выбирайте время и место,
курьер доставит карту бесплатно
Оплачивайте товары и услуги без комиссии
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И МИР МЕЖДУНАРОДНЫХ ОНЛАЙН СЕРВИСОВ СНОВА ОТКРЫТ ДЛЯ ВАС
Оформление карты
1
Оставьте заявку на сайте и пришлите менеджеру необходимые документы для оформления
2
Оплатите услугу по ссылке. После оплаты вы получите подтверждение на электронную почту
3
Получите от курьера свою карту, активируйте ее и оплачивайте услуги где и как вам удобно
Стоимость оформления карты VISA/MASTERCARD
20 000 ₽
2 000 ₽
сразу
18 000 ₽
при получении
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